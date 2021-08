Metz Arenes de Metz Metz, Moselle Naturya – La Comédie Musicale & Florale Arenes de Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Naturya – La Comédie Musicale & Florale Arenes de Metz, 15 janvier 2022 20:30, Metz. Samedi 15 janvier 2022, 20h30 à partir de 39€ https://salema-production.trium.fr/index.php/75/manifestation/22505 Un spectacle porteur de sens et de valeurs qui souhaite nous sensibiliser au respect de notre planète, par l’émotion ! ?EN TOURNEE dans toute la France en 2022 ! http://www.spectacle-naturya.comCAL & FLORAL** !?

EN TOURNEE dans toute la France en 2022 ! ? Versailles – Metz – Lille – Strasbourg – Lyon – Montpellier – Dunkerque – Rennes – Nantes ? ↪? : BILLETTERIE OUVERTE !!! Réservez dès à présent sur

https://www.spectacle-naturya.com/billetterie/

et dans tous les points de ventes habituels.

Avec déjà plus de 100 000 spectateurs, Naturya fait son grand retour sur scène avec une toute nouvelle version, mais aussi avec la folle envie de vous reconnecter à la Culture… de vous reconnecter à la Nature ! ? Devenez des acteurs, des colibris.. !

?La Tribu Naturya – Le Spectacle Musical Floral reversera 1€/billet vendu dans chaque ville où nous produirons?

samedi 15 janvier 2022 – 20h30 à 22h30