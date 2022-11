RAYMOND COURT TOUJOURS 3.96 KAFFE Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

RAYMOND COURT TOUJOURS 3.96 KAFFE, 25 novembre 2022 20:00, Metz. Vendredi 25 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 » Raymond Court Toujours est un personnage imaginaire qui court de bars en bars entre les Vosges et la Bretagne depuis 2002.

Il court essentiellement après les femmes et les biniouses qui sont ses deux passions favorites…

Ses aventures et mésaventures vous sont interprètées sous forme de comptines pour enfants de plus de dix huit ans (mais les plus jeunes en raffolent également) par d’autres Raymond tout aussi dérangés que notre Raymond Court Toujours.

A écouter sans modération mais de préférence accompagné d’une ou plusieurs bonnes boissons houblonnées qui nous font tant rêver… » https://www.facebook.com/profile.php?id=100058956735404

https://www.facebook.com/groups/424707740456 3.96 KAFFE 46 place Saint-Louis, 57000 Metz 57000 Metz Nouvelle Ville Moselle vendredi 25 novembre – 20h00 à 23h00

Détails Heure : 20:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu 3.96 KAFFE Adresse 46 place Saint-Louis, 57000 Metz Ville Metz lieuville 3.96 KAFFE Metz Departement Moselle

3.96 KAFFE Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

RAYMOND COURT TOUJOURS 3.96 KAFFE 2022-11-25 was last modified: by RAYMOND COURT TOUJOURS 3.96 KAFFE 3.96 KAFFE 25 novembre 2022 20:00 3.96 KAFFE Metz Metz bar-bars

Metz Moselle