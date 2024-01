FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION DE METZ Place Saint-Jacques Metz, vendredi 23 février 2024.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION DE METZ Place Saint-Jacques Metz Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-23

fin : 2024-02-26

Le Festival International du Film d’Animation de Metz est organisé par la Ligue de l’Enseignement – FOL 57.

Au programme : des films en avant-première, des films cultes, des films rares, des rencontres, des conférences et des ateliers pour les petits et pour les grands, un concours de courts-métrages d’animation et plein d’autres surprises. Cette année, nous rendons hommage au réalisateur japonais Hayao Miyazaki. Venez découvrir ou redécouvrir son œuvre sur grand écran et profitez de nos animations autour de ses films.

Tarif unique 6€

Gratuité pour de nombreuses animations et séancesTout public

6 EUR.

Place Saint-Jacques LE KLUB

Metz 57000 Moselle Grand Est



L’événement FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION DE METZ Metz a été mis à jour le 2024-01-10 par AGENCE INSPIRE METZ