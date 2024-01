THÉÂTRE – JE SUIS GRECO Île du Saulcy Metz, vendredi 16 février 2024.

Début : Vendredi 2024-02-16 20:00:00

Qui êtes-vous Juliette Gréco ? C’est la question que ne cesse de poser le journaliste-inquisiteur de ce spectacle musical à une Gréco qui se dérobe et se dédouble. Incarnée par deux interprètes,, elle rejoue par bribes les scènes et les chansons qui ont marqué sa vie. Deux voix pour représenter sa dualité, sa complexité et questionner l’identité d’une icône…Tout public

18.99 EUR.

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès

Metz 57000 Moselle Grand Est



