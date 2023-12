Découvrir le métier de prothésiste dentaire (H/F) Metz Découvrir le métier de prothésiste dentaire (H/F) Metz, 21 décembre 2023, . Découvrir le métier de prothésiste dentaire (H/F) Jeudi 21 décembre, 14h00 Metz Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T14:00:00+01:00 – 2023-12-21T16:30:00+01:00

Fin : 2023-12-21T14:00:00+01:00 – 2023-12-21T16:30:00+01:00 Rencontrez les acteurs de métier souvent méconnus …. une occasion unique de découvrir ces métiers par celles et ceux qui les exercent. Infos au 03.87.39.31.29 Metz 57070 Metz [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/192863 »}] Réunion d’information Découverte secteur / métier Détails Autres Lieu Metz Adresse 57070 Metz Lieu Ville Metz Latitude 49.106617 Longitude 6.21109 latitude longitude 49.106617;6.21109

Metz https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//