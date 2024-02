METZ 1ERE PARTIE LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, dimanche 3 novembre 2024.

Avec le temps, nous comprenons comment la joie de la connexion se reflète dans le vide de la perte, comment la constance de l’amour n’a d’égale que l’impermanence de la vie, la simple idée que nous ne pourrions pas créer de lumière si nous ne risquions pas de la créer. sombre – nous n’en aurions jamais besoin.Il en va de même pour METZ, un groupe autrefois connu pour faire sauter les tympans avec des chansons de rage joyeuse qui, au cours de ses derniers disques, a commencé à explorer les moyens de transformer l’abrasivité en atmosphères, l’évolution de leur son n’étant pas seulement le reflet de la maturation du groupe lui-même mais aussi d’un monde changé qui exige nuance et compassion pour comprendre et survivre.Un voyage déjà entamé sur Atlas Vending en 2020, mais qui atteint de nouveaux sommets sur Up On Gravity Hill, où le trio canadien crée un monde sonore kaléidoscopique aussi tendre que sombre, aidé une fois de plus par l’ingénieur Seth Manchester (Mdou Moctar, Lingua Ignota, Batailles, Le Corps). Profond, détaillé et résolument personnel, c’est non seulement le disque le plus puissant de METZ à ce jour, mais aussi le plus beau.

Tarif : 18.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-11-03 à 18:00

Réservez votre billet ici

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17