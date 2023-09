Festival les Givrés Metullum et chapiteau Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mellé Festival les Givrés Metullum et chapiteau Melle, 8 février 2024, Melle. Melle,Deux-Sèvres Festival les Givrés

DIVERS ET VARIÉS, DU RAP, DU PUNK, DES BALKANS, DE L’ÉLECTRO. LIEU : METULLUM ET CHAPITEAU

TARIFS : 20 € À 30 €

RÉSA : Office de Tourisme au 05 49 29 15 10

ou Billeterie helloasso.com, La Ronde des Jurons.

2024-02-08 fin : 2024-02-10 . .

Metullum et chapiteau Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival les Givrés

RAP, PUNK, BALKAN AND ELECTRO. VENUE: METULLUM AND BIG TOP

RATES: 20 ? À 30 ?

RÉSA : Tourist Office 05 49 29 15 10

or helloasso.com box office, La Ronde des Jurons Festival Les Givrés

UNA GRAN VARIEDAD DE MÚSICA, DESDE RAP Y PUNK HASTA BALCÁNICA Y ELECTRO. LUGAR: METULLUM Y CARPA GRANDE

PRECIOS: 20 ? À 30 ?

RÉSA : Oficina de Turismo 05 49 29 15 10

o taquilla helloasso.com, La Ronde des Jurons Festival les Givrés

VERSCHIEDENE UND VIELFÄLTIGE MUSIKRICHTUNGEN, RAP, PUNK, BALKAN, ELEKTRO. ORT: METULLUM UND ZELT

PREISE: 20 ? À 30 ?

RÉSA: Fremdenverkehrsamt unter 05 49 29 15 10

oder Eintrittskarten helloasso.com, La Ronde des Jurons

