« Mettre un terme aux violences faites aux femmes : Un combat pour l‘égalité » Pavillon République, 17 mars 2022, Toulouse.

Pavillon République, le jeudi 17 mars à 18:00

**Présentation :** Mettre un terme aux violences faites aux femmes : Un combat pour l‘égalité. Les violences faites aux femmes, source intolérable d’inégalité entre les femmes et les hommes entravent l’accès aux droits fondamentaux des femmes. Aussi, dans le sillon de la journée internationale de lutte des femmes pour l’égalité de droits, le Conseil Départemental souhaite mettre à l’honneur une femme dont l’action et l’engagement ne sont plus à prouver. Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes, oeuvre dans l’intérêt des femmes en général et des victimes de violences en particulier, pour que les violences faites aux femmes ne soient plus une fatalité… Les associations France Victime, Femmes de Papier, du Côté des Femmes et l’APIAF oeuvrant au quotidien dans l’accompagnement et la protection des femmes victimes de violences sur le territoire Haut-Garonnais, rejoindront Anne-Cécile Mailfert pour abonder le débat sur le thème : « quelles actions concrètes pour lutter contre les violences faites aux femmes dans le combat pour l’égalité Femmes-Hommes ? »

gratuit sur inscription

Pavillon République 1, Boulevard de la Marquette Toulouse Haute-Garonne



2022-03-17T18:00:00 2022-03-17T19:30:00