Les Chtis Collecteurs lancent leur année 2022 de la meilleure des manières La 1ère édition de « Mettons le Cancer Hors-Jeu » aura lieu le samedi 30 avril 2022 En effet, durant l’année 2021, nous avons mené de front notre collecte géante d’objets de sportifs professionnels et la recherche du lieu idéal pour notre Grande soiré Prestige – Ventes aux enchères caritatives. Via cet événement, notre association qui existe depuis 2017 souhaite soutenir à la fois : * La Fondation Toulouse Cancer Santé, qui œuvre chaque pour la recherche notamment contre le cancer du pancréas (cancer qui emporté le papa d’Antony) * L’Institut Pasteur de Lille qui effectue tout au long de l’année ses recherches contre les maladies et notamment les cancers

Entrée libre

Grande soirée « Prestige » – vente aux enchères caritative STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski 59 rue Alexandre Fleming, Roubaix Roubaix Sud Nord

2022-04-30T18:00:00 2022-04-30T21:00:00

