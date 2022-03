Mettons la main à la p.a.t Fontaine-lès-Vervins, 29 mars 2022, Fontaine-lès-Vervins.

Mettons la main à la p.a.t Fontaine-lès-Vervins

2022-03-29 17:30:00 – 2022-03-29 21:00:00

Fontaine-lès-Vervins Aisne Fontaine-lès-Vervins

Venez mettre la main à la P.A.Tpour participer à notre évènement pour le diagnostic agricole et alimentaire du territoire ! Durant ce moment, vous pourrez réfléchir selon les 6 axes du Plan Alimentaire Territorial :

Promouvoir et valoriser les produits locaux

Développer une agriculture durable

Animer un réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (REGAL)

Sensibiliser à une consommation locale et durable

Agir pour l’accès de tous à une alimentation de qualité

Augmenter la part des produits locaux dans la restauration collective scolaire

Inscrivez-vous dès maintenant et choisissez à quels ateliers thématiques vous préférez participer . Un buffet et des boissons sont prévus après ces moments d’échanges .

abarroche@pays-thierache.fr +33 3 23 98 59 50 https://framaforms.org/inscription-evenement-mettons-la-main-a-la-pat-1635503338

PETR Pays de Thiérache

Fontaine-lès-Vervins

dernière mise à jour : 2022-03-23 par