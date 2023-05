Mettons de l’arc-en-ciel dans nos stylos ! Bibliothèque Parmentier, 6 juin 2023, Paris.

Et si, face au ras-le-bol du monde, on faisait claquer les paillettes qu’on a

dans la tête et les rainbows dans nos stylos ? Le temps de deux séances

d’atelier d’écriture, la bibliothèque Parmentier vous propose de célébrer le

Mois des Fiertés à coups de plumes flamboyantes !

Auteur formé à l’animation d’ateliers d’écriture, Simon Lhéritier s’intéresse

de près aux questions d’émancipation et de domination par les textes. Ses

propositions, ludiques et décalées, vous inviteront à chercher des gestes pour

se dire, s’affirmer, se questionner aussi. Nous nous inspirerons de différents

textes LGBTQI+, et à partir de là, c’est tout le kaléidoscope de nos identités

que nous pourrons explorer, au rythme de nos envies, facettes scintillantes

comme perles cachées… Dans un cadre bienveillant, chacun·e reste libre de ce

qu’iel souhaite partager.

L’atelier est ouvert à toustes. Que vous souhaitiez brandir vos poings milieux

ou susurrer la langue de vos vraies couleurs, aucun besoin d’écrire déjà, ni de

maitriser parfaitement le français.

Les deux séances sont indépendantes : vous pouvez en choisir une, ou les

combiner !

À partir de 18 ans. Gratuit, sur inscription.

Les mardis 6 et 27 juin, 19h-21h30

Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris

Contact : 01 55 28 30 15 bibliotheque.parmentier@paris.fr

