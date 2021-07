Vesoul Vesoul Haute-Saône, Vesoul « Metton » la cancoillotte en avant! Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vesoul

« Metton » la cancoillotte en avant! Vesoul, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Vesoul. « Metton » la cancoillotte en avant! 2021-07-13 – 2021-07-13 Maison du Tourisme 15 Rue Roger Salengro

Découvrez les fameux fromages de notre région lors d'une dégustation commentée (gruyère, emmental, cancoillotte). Intervenant: Bernard Cassard. Tarifs: 5€, -16 ans: 2.50€, -6 ans: gratuit. Inscription auprès de la Maison du Tourisme. +33 3 84 76 07 82 https://www.vesoul.fr/

