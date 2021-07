Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Mettez-vous dans la peau d’un-e scientifique de l’évolution Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques, le mardi 10 août à 12:30

Pourquoi les scientifiques sont-ils si sûrs de l’évolution? Venez découvrir comment les théories scientifiques ont évolué, et testez vous-mêmes le modèle actuel. Un jeu interactif vous permettra de reconstruire les relations de parenté entre une sélection d’espèces locales. Sur inscription à l’adresse: [visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au 022 418 51 00. [http://www.ville-ge.ch/cjb/expo_bazar_evolution.php](http://www.ville-ge.ch/cjb/expo_bazar_evolution.php)

CHF 0.-

Visite guidée et jeu intéractif de l'exposition temporaire: Le grand bazar de l'évolution – Gratuit et sur inscription

2021-08-10T12:30:00 2021-08-10T13:30:00

