Le Haut-Bréda Isère Avec un Accompagnateur de Moyenne Montagne, découvrez le le Refuge de l’Oule, niché sur son promontoire. C’est un havre de paix panoramique dominant la vallée et au loin le lac du Bourget. coeurdebelledonne@gmail.com +33 4 76 45 08 17 https://www.helloasso.com/associations/coeur-de-belledonne/evenements/nuit-des-refuges-l-oules Avec un Accompagnateur de Moyenne Montagne, découvrez le le Refuge de l’Oule, niché sur son promontoire. C’est un havre de paix panoramique dominant la vallée et au loin le lac du Bourget.

Détails Catégories d'évènement: Isère, Le Haut-Bréda
Lieu Le Haut-Bréda Adresse Parking du refuge de L'Oule Lieu-dit la Bourgeat noire, le Gleysin