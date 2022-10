Mettez vos oreilles en mode médiéval – Les Minutes Bleues

Mettez vos oreilles en mode médiéval – Les Minutes Bleues, 2 novembre 2022, . Mettez vos oreilles en mode médiéval – Les Minutes Bleues



2022-11-02 – 2022-11-02 Quand la nuit tombe et que le château se vide de ses visiteurs, des troubadours investissent secrètement la chambre de retrait du duc. Rejoignez-les et place à la musique ! Le soir, quand la nuit commence à envelopper le château, Marine vous invite, enfants et adultes, à pénétrer dans les appartements privés de Jean IV. Comme à l’époque où le duc conviait des troubadours pour se divertir, des musiciens vous attendent dans la chambre de retrait. Ils ont fait un grand voyage dans le temps pour donner un concert rien que pour vous. Leurs instruments sont bien étranges. Vous ne connaissez pas encore la chalemie, la sacqueboute, le psaltérion, la derbouka ou les crotales ? Les yeux bandés pour ouvrir encore plus grand les oreilles, c’est le moment de découvrir leurs sonorités lorsqu’ils jouent ensemble ou séparément. Et, quand l’ouïe est fin prête, le concert médiéval commence. Le truc en + : À la fin du concert, les troubadours, dont le sens de la convivialité n’est plus à démontrer, proposent de déguster de l’hypocras, l’apéritif à la mode dans leur siècle. Du 30 octobre au 4 novembre, pour fêter en douceur le passage à l’heure d’hiver, l’événement Les Minutes Bleues vous invite à des découvertes inédites et exclusives aux sublimes couleurs automnales dans 8 sites costarmoricains. Abbaye, châteaux, musées, sites naturels… tous ont imaginé de remarquables expériences, des moments rares à explorer, souvent baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule, la fameuse heure bleue qui a inspiré tant d’artistes. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville