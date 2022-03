Mettez du pickles dans vos vies ! avec La Grande Bouche Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**Céleri, carottes, concombre, gingembre, citrons, navets, radis, chous fleurs… Venez transformer les légumes sélectionnés pour vous, découvrir le mariage de nos vinaigres, du sucre, des aromates et des épices pour en faire** **des petites merveilles aigres douces à manger sans modération !** **Public adulte, sur inscription**

Variez les plaisirs tout au long de vos apéros avec vos propres pickles réalisés à la Maison Écocitoyenne avec l’aide de la Grande Bouche ! Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

