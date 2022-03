METTEUSES D’AMBIANCE Montpellier, 8 mars 2022, Montpellier.

METTEUSES D’AMBIANCE Montpellier

2022-03-08 – 2022-03-08

Montpellier Hérault

12 12 EUR Ne manquez pas les spectacle “METTEUSES D’AMBIANCE” au Théâtre le Point Comédie !

►Plateau d’humoristes, Plateau de femmes

Selon une obscure étude scientifique d’une université en Caroline du Nord, les hommes seraient plus drôles que les femmes ! Et pourtant c’est bien quatre zouzs qui vont vous faire rire jusqu’aux larmes ! Ces quatre meufs Montpelliéraines se sont rencontrées au cours de plateaux d’humour stand-up face à un public hilare et elles viennent vous présenter leurs univers !

Pass sanitaire obligatoire

contact@lepointcomedie.fr +33 6 04 14 76 08

Montpellier

