Imaginez : un corps pris de convulsions irrépressibles transmet ses mouvements de secousses à un autre individu et contamine petit à petit une foule entière, dansant alors pendant des jours voire des mois. Les frénésies dansantes, scrutées depuis le Moyen-Âge, n’ont pas de cause évidente et ont souvent éveillé les soupçons : possession maléfique, trouble à l’ordre public, maladie ou soulagement du stress provoqué par des époques particulièrement difficiles. Au lendemain de la pandémie, The Dancing Public invoque ces corps dissidents pour redonner un peu de place à l’extase dans nos rassemblements sociaux. Seule sur scène et portée par un rythme effréné, Mette Ingvartsen pousse la frénésie jusqu’à épuisement. Elle interroge : De quels excès nos corps ont-ils besoin aujourd’hui ? Sommes-nous prêts à reprendre pleinement goût à la vie ? À partir de 12 ans. Spectacles -> Danse Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manœuvr Paris 75012

