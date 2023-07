Visite de l’entreprise Metso Metso France SAS Saint-Clément, 16 septembre 2023, Saint-Clément.

Visite de l’entreprise Metso Samedi 16 septembre, 09h00, 13h45 Metso France SAS Inscription obligatoire avant le jeudi 7 septembre 2023. Consignes de sécurité à respecter lors de la visite :

• chaussures fermées obligatoires ;

• vous munir d’un gilet jaune haute visibilité ;

• les enfants sont sous la surveillance de leurs parents.

Entrez dans cette entreprise historique de Mâcon et découvrez la fabrication de l’emblématique machine de Metso, le broyeur HP.

Metso vous accueillera sur son site de production où vous pourrez découvrir le process de fabrication du HP et des machines pour le concassage et le criblage des roches ainsi que les innovations techniques de la société depuis sa création en 1867 par Jean-Marie Bergeaud.

Metso France SAS 41, rue de la République, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.yaka-inscription.com/metso/register/102388 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

2023-09-16T13:45:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Metso France