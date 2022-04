Metsä : Contes des forêts nordiques Le Minorelle Marcq-en-Barœul Catégories d’évènement: Marcq-en-Baroeul

Nord

Metsä : Contes des forêts nordiques Le Minorelle, 15 mai 2022, Marcq-en-Barœul. Metsä : Contes des forêts nordiques

du dimanche 15 mai au dimanche 3 juillet à Le Minorelle

Ingrid Bouttaz, Kim Simonsson et Jefunne Grimpel. C’est un voyage croisé au coeur de la mythologie des contes nordiques qui est proposé pour cette exposition dans le cadre de la 6ème édition thématique de lille3000 UTOPIA. De Lille à Fiskars, le petit peuple de Kim Simonsson évolue parmi les oeuvres délicates d’Ingrid Bouttaz et de Jefunne Gimpel qui scellent dans la matière le lien physique entre l’homme et la nature.

Entrée libre

Exposition de photographies et de sculptures en céramique qui offre la vision d’un monde imaginaire peuplé de présences féériques. Le Minorelle 25 rue Raymond Derain 59700 MARCQ-EN-BAROEUL Marcq-en-Barœul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-17T11:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T11:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T11:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T11:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-24T11:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T11:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T11:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T11:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T18:00:00;2022-05-31T11:00:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T11:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T11:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00;2022-06-07T11:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T11:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T11:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T11:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-12T10:00:00 2022-06-12T18:00:00;2022-06-14T11:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T11:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T11:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T11:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T18:00:00;2022-06-21T11:00:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T11:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T11:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T11:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T18:00:00;2022-06-26T10:00:00 2022-06-26T18:00:00;2022-06-28T11:00:00 2022-06-28T18:00:00;2022-06-29T11:00:00 2022-06-29T18:00:00;2022-06-30T11:00:00 2022-06-30T18:00:00;2022-07-01T11:00:00 2022-07-01T18:00:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T18:00:00;2022-07-03T10:00:00 2022-07-03T18:00:00

