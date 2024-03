Mets tes godasses, on part en Alsace camping de strasbourg Strasbourg, mardi 27 août 2024.

Mets tes godasses, on part en Alsace dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 27 – 31 août camping de strasbourg sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-27T08:00:00+02:00 – 2024-08-27T22:00:00+02:00

Fin : 2024-08-31T08:00:00+02:00 – 2024-08-31T21:00:00+02:00

Permettre à des jeunes âgés de 11 à 14 ans qui n’ont pas les moyens de partir en vacances.

– Favoriser la mixité du groupe : Genre, sociale, géographique,, culturelle

– Proposer une offre de vacances éco-responsable :

Favoriser le moyen de transports verts

Prioriser une alimentation équilibrée et bio

– Lutter contre le non-accès aux sports et aux loisirs :

Proposer des activités sportives variées

Adapter un prix à un public

– Permettre l’ouverture culturelle :

– Permettre aux jeunes de découvrir une nouvelle culture

Accepter la différence

Découvrir un patrimoine

– Favoriser le faire et le vivre ensemble :

Donner conscience aux jeunes du respect du cadre

Participer à la vie en communauté Permettre la liberté d’expression

Le Cercle Paul Bert socio-sport organise en août 2024 un séjour mixte qui rassemblera 20 jeunes. Au cœur du pays alsacien, Strasbourg et son camping sera le pied à terre de ce séjour. Le fil rouge de ce départ est l’union européenne. Le groupe partira à la découverte de la ville et de ses sites emblématiques tel que le parlement européen. Des activités de pleine nature seront proposées au groupe tel que la randonnée, l’escalade, des grands jeux d’orientation. Dans le camping, nous profiterons de la piscine, des équipements et services mis à notre disposition. Une journée entière sera consacrée au parc d’attraction Europa Park.

Le mini-camp se déroulera du mardi 27 août au samedi 31 août.

Les bénéficiaires seront des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville adhérents au CPB, des jeunes de Z.R.R. ainsi que des jeunes de Rennes Métropole (hors QPV) qui ne partent pas en vacances. La majorité des jeunes sont connus et orientés par les animateurs du CPB ainsi que par nos partenaires.

Le trajet s’effectuera en train au départ de la gare de Rennes jusqu’à Strasbourg. Nous privilégierons les transports en commun. L’empreinte carbone de ce séjour sera calculée et analysée.

Les jeunes seront impliqués dès le départ dans l’organisation et l’implication de la vie quotidienne.

Le groupe sera divisé en 4 pour la répartition des tâches : préparation des repas, groupe vaisselle, préparation de la table…. Nous favoriserons la prise de décisions des jeunes.

Les participants serontorientés par les animateurs jeunesses CPB, les structures jeunesses partenaires , travailleurs sociaux…

Les jeunes ne sont pas obligatoirement adhérents du Cercle Paul Bert.

Pour garantir la mixité du groupe, l’équipe sera vigilante et prendra en compte le quotient familial, le genre, le lieu d’habitation, l’âge, etc…

camping de strasbourg 9 rue de l’auberge de jeunesse Strasbourg 67200 Koenigshoffen Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « cpb@cerclepaulbert.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0629191775 »}, {« type »: « email », « value »: « marjorie.lemene@cerclepaulbert.asso.fr »}]

camping parc d’attraction