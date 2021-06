Cahors Cahors Cahors, Lot Mets Jeudis Cahors : Concerts dans la Ville Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Mets Jeudis Cahors : Concerts dans la Ville Cahors, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Cahors. Mets Jeudis Cahors : Concerts dans la Ville 2021-07-01 – 2021-08-26

Cahors Lot Cahors Cet été, du 1er juillet au 26 août, retrouvez les concerts du jeudi dans la ville ! Venez profiter des soirées d’été en musique, dans le centre historique et à proximité des terrasses des restaurants et brasseries. En partenariat avec l’association « les Comptoirs Cadurciens ». ©Les concerts du jeudi 2021 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

