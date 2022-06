Mets Jeudis Cahors Cahors Cahors Catégories d’évènement: 46000

Cahors 46000 Programme à venir Retrouvez en début de soirée, comme l’été dernier, les Lectures dans la ville. Chaque semaine, un nouvel ouvrage conté devant une librairie du centre-ville : librairie Calligramme, librairie ancienne Valérie Rapaud, librairie La Fourmi Rouge. Début de la lecture à 17h 30 pour une durée de 30 minutes environ. Ensuite, sur le boulevard Gambetta et les places du centre historique rendus aux piétons, venez profiter d’une soirée d’été en musique. Cette initiative des restaurateurs cadurciens est soutenue par la Ville de Cahors. La mise en couleurs et en lumières des terrasses et l’esprit guinguette cher à la période estivale ont été réalisés conjointement par les restaurateurs et la Ville. Programme à venir Livre ouvert

