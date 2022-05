« Mets en scène les personnages de Toulouse-Lautrec et Degas» Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

« Mets en scène les personnages de Toulouse-Lautrec et Degas» Musée Toulouse-Lautrec, 8 juin 2022, Albi. « Mets en scène les personnages de Toulouse-Lautrec et Degas»

du mercredi 8 juin au mercredi 31 août à Musée Toulouse-Lautrec

Visites-atelier arts plastiques « Mets en scène les personnages de Toulouse-Lautrec et Degas » dans le cadre de l’exposition temporaire “Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas” * **Public** : familial, enfants de 5 à 11 ans * **Durée** : 2 heures * **Quand** : Mercredi 8 juin, 22 juin, 6 juillet, 20 juillet, 3 août, 17 août et 31 août à 14h30 * **Tarifs** : 9€ adulte, 3€ enfant

Dans le cadre de l’exposition temporaire “Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas”, des visites-atelier sont organisées pour les familles d’enfants de 5 à 11 ans. Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi Tarn

2022-06-08T14:30:00 2022-06-08T16:30:00;2022-06-22T14:30:00 2022-06-22T16:30:00;2022-07-06T14:30:00 2022-07-06T16:30:00;2022-07-20T14:30:00 2022-07-20T16:30:00;2022-08-03T14:30:00 2022-08-03T16:30:00;2022-08-17T14:30:00 2022-08-17T16:30:00;2022-08-31T14:30:00 2022-08-31T16:30:00

