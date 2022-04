Metropolitan Opera – Turandot Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

2022-05-07 18:55:00 – 2022-05-07 22:00:00

Retransmission en direct de New York de l'opéra "Turandot". Synopsis : La princesse chinoise Turandot a juré qu'elle se mariera à celui qui saura résoudre les trois énigmes qu'elle pose comme condition pour obtenir sa main. En cas d'échec, c'est la mort qui attend les prétendants qui osent relever le défi. Un mystérieux prince se présente avec les bonnes réponses. Si Turandot ne découvre pas le nom de l'inconnu téméraire avant l'aube, elle devra tenir sa promesse et l'épouser malgré elle. Pourquoi aller voir cet opéra ? La soprano Christine Goerke campe le rôle de l'impitoyable princesse chinoise tandis que Roberto Aronica entonnera le fameux Nessun dorma du Prince Calàf, dans la mise en scène haute en couleurs de Franco Zeffirelli qui magnifie l'exotisme oriental de l'œuvre de Puccini. Opéra en Italien sous-titré en français.

