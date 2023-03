Metropolis – Ciné-concert Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement Provence Tourisme Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-06-10

Tout public. Durée : 1h25



Le duo Actuel Remix, Xavier Garcia et Guy Villerd, confronte la musique d’artistes phares de la scène électro avec celle de compositeurs contemporains. À l’occasion de la sortie de la version intégrale restaurée du film Metropolis du réalisateur Fritz Lang, le duo Actuel Remix, (Xavier Garcia et Guy Villerd) propose le remix de la musique de Richie Hawtin, figure majeure de la scène techno, avec l’oeuvre de Iannis Xenakis, pionnier de la musique contemporaine du XXe siècle…



Précédé d’une visite de l’exposition Ex-machina – L’homme, la machine et les robots à 18h.

Une visite immersive au casque présentée par les 2 plus grands auteurs de SF reconnus à ce jour (lecture d’extraits de leurs oeuvres).



https://www.biblio13.fr/biblio13/home/evenements/actu-a-la-bd13.html

