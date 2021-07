Métropole Rouen Plein R : Živeli Orkestar / La Sauce Balkanique Le Son du Cor, 27 août 2021-27 août 2021, Rouen.

Métropole Rouen Plein R : Živeli Orkestar / La Sauce Balkanique

Le Son du Cor, le vendredi 27 août à 19:00

ŽIVELI ORKESTAR ————— ### Formé depuis juin 2006 Živeli Orkestar est né d’un père serbe et d’une mère parisienne. _Inspiré par les fanfares des Balkans, Živeli est une des rares formations à en garder toute l’authenticité._ Mais non contents d’interpréter le répertoire traditionnel et actuel, L’Orkestar et son envoûtante chanteuse Suzana Djordjevic composent, arrangent, réinventent et improvisent une musique libre et originale. **« Živeli » – prononcez [Jiveli]** – signifie littéralement « à la vie » en serbe. Un maître mot que le groupe partage avec le public depuis plus de 10 ans lors de chaque concert ; Dans les festivals – sur scène ou dans la rue – Ils échangent des histoires et clament leur joie de vivre. Personnelle et poignante, la musique de **Živeli Orkestar** est une création emplie d’émotions où les larmes côtoient le bonheur. La fièvre des balkans est contagieuse. **PARCOURS DEAMBULAROIRE :** **RDV à 19h rue Eau de Robec** –> rue Damiette –> place Barthélémy –> Pont Corneille –> Quai Jean Moulin Line up : Suzana Djordjevic (chant), Alban Sarron (trompette), Gaël Augustin (trompette), Thibault Duquesnay (saxophone, clarinette), Miroslav Pesic (tuba), Nicolas Perruche (tuba), Joaquim Juigner (tuba), Cyrille Dufay (guitare, tapan), Pascal Fabry (hélicon), Vincent Gaertner (batterie). Son : Elise Boisseau Sur disque : Julien Mercier (trompette), Manel Girard (tuba), Clément Oury (hélicon / violon) **OUVEL ALBUM « YASHAAA…!!! »** Ce troisième album présente douze compositions originales qui transpirent l’inépuisable énergie des musiques slaves. Un hymne à la vie aux influences tziganes et orientales, porté par la voix de Suzana Djordjevic, de fougueuses mélodies cuivrées et une élégante guitare saturée. Une fête chantée jusqu’au bout de la nuit sur des rythmes chauds et sauvages qui emmèneront cette fois l’auditeur sur les rives de la mer Égée et aux frontières de l’Inde.

Gratuit sur entrée libre / Parcours déambulatoire

Le Son du Cor 221 rue eau de robec, rouen Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime



