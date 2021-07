Métropole Rouen Plein R : Un Air de Galop / Le Safran Collectif Jardin de la salle Pierre de Coubertin, 29 août 2021-29 août 2021, Anneville-Ambourville.

Jardin de la salle Pierre de Coubertin, le dimanche 29 août à 16:00

**Un Air de Galop** ### Spectacle équestre et musical Un spectacle tout public, pur, plein d’humilité et de tendresse sur le monde. Ce partenariat élégant et hybride, d’une cavalière et d’un musicien, nous livre une partition toute en fluidité et en rupture, pleine de poésie et de douceur. Un cheval au plus près du public, dans une ambiance chaleureuse et naturelle, propice à l’émerveillement et au partage. Sophie de Pas : cavaliére Christophe Foquereau : musicien

Gratuit sur entrée libre

Jardin de la salle Pierre de Coubertin 927 rue Cabourg, 76480 Anneville-Ambourville Anneville-Ambourville Le Bourg Seine-Maritime



2021-08-29T16:00:00 2021-08-29T17:30:00