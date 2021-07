Métropole Rouen Plein R : The Attic Family / The Wood Sisters Ecole Gustave Flaubert,Maromme, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Maromme.

Ecole Gustave Flaubert, Maromme, le vendredi 23 juillet à 18:30

Once upon a time, in England, there was an old, old, old, old, old old family… Il était une fois, en Angleterre… **THE ATTIC FAMILY !** Extirpés de leur grenier poussiéreux, 6 revenants Britishs, à l’allure improbable, l’air ahuri et peu commode, viennent nous rendre un petit visite. The Attic Family, le portrait sans pudeur d’un famille étrangement macabre mais attachant et plein d’humour. Un ballet théâtral tout public à partir de 7 ans. So charming ! Written and directed by : The Wood Sisters / Amy, Hannah and Alice Wood Starring : Camille Saint Martin, Virginie Trumpet, Alexandre Leclerc, Amy Wood, Hannah Wood, Alice Wood (6 artistes) Création musicale : Max Couty Régie générale : Yannick Brisset / Jérôme Jeans

Gratuit sur entrée libre

Ecole Gustave Flaubert,Maromme Place Saint Just, Maromme Maromme Seine-Maritime



2021-07-23T18:30:00 2021-07-23T20:00:00