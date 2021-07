Métropole Rouen Plein R : Temps de Cuivre / Enseble de Cuivres de Normandie Place du Général-de-Gaulle, 29 août 2021-29 août 2021, Duclair.

Métropole Rouen Plein R : Temps de Cuivre / Enseble de Cuivres de Normandie

Place du Général-de-Gaulle, le dimanche 29 août à 20:00

**L’Ensemble de Cuivres de Normandie- ECN :** Créé en 2019 à l’initiative de musiciens de l’opéra de Rouen – Normandie, l’Ensemble de Cuivres de Normandie est composé de musiciens professionnels, de professeurs et d’élèves en cours de professionnalisation. Ce projet collectif et convivial a pour objectif de faire découvrir et de promouvoir la famille des cuivres et son répertoire d’une très grande diversité. Cette volonté se traduit par la possibilité de composer avec chaque organisateur, des programmes de diffusion et d’actions pédagogiques très variés et adaptés aux lieux et aux contextes de concert. Ensemble à géométrie variable, l’ECN aborde un répertoire qui s’étend de la musique sacrée du 17éme siècle jusqu’aux reprises de « tubes » modernes, tout en passant par les musiques de Piazzolla , le style plus jazz ou les musiques de films. Constamment en renouvellement, l’ECN propose aussi des programmes à thèmes. La vocation pédagogique et la complicité entre les musiciens font de chacun de leur concert un moment de convivialité, de rencontres, de découvertes et de partage avec tous les publics. Pour ces concerts en plein air, le programme proposé se veut varié dans les esthétiques et très grand public : le classique sera présent avec des arrangements de pièces connues de compositeurs comme Gabrieli, Haendel, Pachelbel et Fauré. Dans un autre style musical, Piazzola et Alvarez apporteront une touche sud-américaine et espagnole à ce programme éclectique. Celui-ci se terminera avec plusieurs pièces d’inspiration plus modernes et très entraînantes à l’image des compositions originales de Hazel et Parker. _L’ensemble de cuivres de Normandie se produira cette saison dans le cadre de Rouen en Plein’R et lors de coproductions avec l’Opéra de Rouen-Normandie._

Gratuit sur entrée libre

Place du Général-de-Gaulle, Duclair, Seine-Maritime



