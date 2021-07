Duclair Place du Général-de-Gaulle Duclair, Seine-Maritime Métropole Rouen Plein R : Roulètt’, Les Vibrants Défricheurs Place du Général-de-Gaulle Duclair Catégories d’évènement: Duclair

Place du Général-de-Gaulle, le mardi 20 juillet à 19:30

**Roulètt** Explosive ? Tendre ? C’est La Roulètt ! C’est dans la veine des musiques libres, vivantes, vibrantes, que se déploie le son de cet orchestre aux allures de fanfare. L’écriture est pétillante, lyrique, hymnique. Les improvisations font le reste : groove des cavernes, nuances des étoiles, orchestrations spontanées. Ségas réunionnais et biguines martiniquaises viennent pimenter ce répertoire en hommage aux musiques des tropiques, éternelles sources d’inspiration. La Roulètt est tout feu toutes flammes, les formes les matières et les rythmes se modèlent comme le danseur en mouvement.

Gratuit sur entrée libre

