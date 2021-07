Rouen Centre André-Malraux Rouen, Seine-Maritime Métropole Rouen Plein R : Qui Glisse Centre André-Malraux Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Métropole Rouen Plein R : Qui Glisse Centre André-Malraux, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Rouen. Métropole Rouen Plein R : Qui Glisse

Centre André-Malraux, le vendredi 23 juillet à 10:00

A l’occasion de Rouen Plein ‘R, les artistes du collectif, EMMA POPPY, SEMILU et SAVATI et KAZOO proposent de créer un parcours homologué accessible aux piétons et aux pratiquants de vélo, trottinette, skateboard, roller et tricycle en partenariat avec le Centre André Malraux et la société LDI Rouen. [https://www.collectifbonzenfants.com/qui-glisse](https://www.collectifbonzenfants.com/qui-glisse)

Gratuit sur entrée libre

Création d’un parcours de vélo (peinture signalisation routière) Centre André-Malraux 110, rue François Couperin, Rouen Rouen Quartier de la Grand’Mare Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre André-Malraux Adresse 110, rue François Couperin, Rouen Ville Rouen lieuville Centre André-Malraux Rouen