le vendredi 30 juillet à 14:30

Un spectacle tout public à partir de 8 ans, poétique et humoristique parce que tout part du personnage clownesque. Le clown est issu du cinéma muet, doté d’une écoute sensible, d’une naïveté troublante et d’un zeste de maladresse difficile à masquer. Il est la dimension humaine du spectacle : l’être miniature dans lequel se reflète le monde. Parcourant un nouvel espace, les couloirs d’une multinationale, il est à la recherche de son bureau, c’est un vrai labyrinthe, enfin il trouve son lieu de travail… Accompagné d’une voix off qui le guide dans son parcours, il doit tout installer et se mettre au boulot ! La suite de l’histoire est à venir voir le temps d’une représentation unique car rien avec le clown ne se passe comme prévu… NOMAD CLOWN 2 : So Geek ! Solo burlesque de Nicolas MOY : C’est l’histoire d’un clown face à la technologie ! Espace Georges-Déziré Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

2021-07-30T14:30:00 2021-07-30T15:30:00

