Bois des Roses, le dimanche 15 août à 17:00

Loya et Balakumar Paramalingam (maître de mridangam percussion du Sri-Lanka et d’Inde du sud), vous propose une restittution de leur création faite dans le cadre du Normandie Electro World. Cette création est une musique électronique de l’Océan Indien influencée par la musique carnatique (musique classique indienne du sud). [http://loya.re/ohm](http://loya.re/ohm)

Gratuit sur entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T17:00:00 2021-08-15T18:00:00

