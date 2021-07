Métropole Rouen Plein R : Musique & Slam / Collectif Unissons Prairie communale,Yville-sur-Seine, 26 août 2021, Yville-sur-Seine.

**LE SLAM** A la genèse du Slam on trouve le « Spoken words », une façon particulière d’oraliser un texte en le mêlant à d’autres formes artistiques comme la musique, le théâtre ou la danse. Discipline artistique qui se popularise dans la communauté noire américaine dans les années 60. Le Slam est à l’origine un tournoi de poésie, créé à la fin des années 80 à Chicago par Marc Smith, un poète et écrivain américain. Une manière de démocratiser la poésie, de proposer une scène ouverte à tous. Ainsi les slameurs déclament, lisent, scandent, chantent, jouent des textes de leur cru, sur des thèmes libres ou imposés. C’est une forme moderne de poésie, un art d’expression orale, populaire, qui allie écriture, oralité et expression scénique. Le Slam est d’après Grand Corps Malade « un moment d’écoute, un moment de tolérance, un moment de rencontres, un moment de partage ». **LE PROJET** Le projet Musique&Slam réunit un trio de musiciens, composé du guitariste Carlès GR, du batteur, Stéphane Moureu, du bassiste Lionel Tabar, et le slameur Nen Terrien, pour proposer une improvisation live entre la musique et le Slam. Cela prendra la forme d’une performance scénique d’une durée d’une heure trente environ, au cours de laquelle le slameur et les musiciens improviseront d’une manière intéractive sur le texte et la musique.

Gratuit sur entrée libre

