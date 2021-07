Franqueville-Saint-Pierre Hôtel de Ville,Franqueville-Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre, Seine-Maritime Métropole Rouen Plein R : Maux et murmures / Cie Art’Damann Hôtel de Ville,Franqueville-Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre Catégories d’évènement: Franqueville-Saint-Pierre

Seine-Maritime

Métropole Rouen Plein R : Maux et murmures / Cie Art’Damann Hôtel de Ville,Franqueville-Saint-Pierre, 24 août 2021-24 août 2021, Franqueville-Saint-Pierre. Métropole Rouen Plein R : Maux et murmures / Cie Art’Damann

Hôtel de Ville, Franqueville-Saint-Pierre, le mardi 24 août à 19:00

Cette création chorégraphique propose une lecture et réflexion sur les maux, quelques parcelles de vies, celles de femmes. Leurs combats intérieurs, des blessures… des mots pour donner conscience des mauxqu’elles endurent. Le temps d’une danse, le silence sera brisé. Un témoignage sincère de ceque la vie fait de pire ou de mieux pour bousculer et avancer. Un lien subtil des corps qui se mêlent et s’entremêlent. Lors de tableaux chorégraphiques liant les émotions, la culture, le corps, le visuel.

Gratuit sur entrée libre

Maux et murmures : une lecture et réflexion sur les maux, quelques parcelles de vies, celles de femmes. Hôtel de Ville,Franqueville-Saint-Pierre Place des Forrières, Franqueville-saint-pierre Franqueville-Saint-Pierre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-24T19:00:00 2021-08-24T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Franqueville-Saint-Pierre, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Hôtel de Ville,Franqueville-Saint-Pierre Adresse Place des Forrières, Franqueville-saint-pierre Ville Franqueville-Saint-Pierre lieuville Hôtel de Ville,Franqueville-Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre