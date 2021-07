Métropole Rouen Plein R : Livres Pauvres / Alizarine Blue Prairie communale,Yville-sur-Seine, 28 août 2021-28 août 2021, Yville-sur-Seine.

Métropole Rouen Plein R : Livres Pauvres / Alizarine Blue

Prairie communale, Yville-sur-Seine, le samedi 28 août à 16:00

### _**Les livres pauvres**_ sont des rencontres entre écriture et art visuel. Réalisés à quatre mains, ce sont des livres d’une grande simplicité (une feuille pliée en deux ou en quatre) qui existent en exemplaire unique ou en très petit nombre et qui s’inscrive nt dans la tradition de l’art dit « pauvre » : dépouillés, hors commerce, utilisant peu de matériaux, ils mettent l’accent sur le procédé de création mis en oeuvre et l’expression personnelle. Ce concept a été lancé par Daniel Leuwers , critique littéraire et poète français, en 2002, inspiré par les manuscrits enluminés de René Char, poète et résistant français qui puisait une partie de sa force créatrice dans la peinture . Le principe est simple sur un support papier , un poète écrit un texte qui sera prétexte à l’artiste visuel pour créer son illustration, ou inversement. Trois poètes et trois artistes visuels guideront et accompagneront le temps d’un après midi tous ceux qui ont un jour rêvé de s’exprimer artistiquement. Le matériel de base est fourni, des duos sont mis en place afin de laisser un maximum de place à l’échange et au partage. _**Ne rêvez plus d’être un artiste, expérimentez-le !**_ Et repartez avec un joli objet signé de votre nom et de celui d’un artiste auteur professionnel. _Accessible à toutes et à tous._ Avec : Aurore Levasseur, artiste peintre (figuration) Alissa Thor, artiste peintre (expressionnisme) Karine Lemoine, artiste peintre (figuration) Laurence Bouvet (poète, psychanalyste) Charlotte Goupil (slameuse, médiatrice culturelle) Marie Thellier (titulaire d’un DNA transversalité des techniques)

Gratuit sur entrée libre

Atelier : Les livres pauvres sont des rencontres entre écriture et art visuel

Prairie communale,Yville-sur-Seine Yville-sur-Seine Yville-sur-Seine Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T16:00:00 2021-08-28T18:30:00