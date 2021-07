Métropole Rouen Plein R : L’instant de Justesse / Les Temps absurdes Rue du puits mérot, 17 août 2021, Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

Métropole Rouen Plein R : L’instant de Justesse / Les Temps absurdes

Rue du puits mérot, le mardi 17 août à 19:00

### Le Huissier de Justesse Jacques de Valambris et le Trio de musiciens Jozz Muzik embarqueront les spectateurs dans une odyssée burlesque mêlant absurdité et poésie. Cet échange entre musique et jeu clownesque ne sera pas sans évoquer Tati, Chaplin, Keaton… Ce véritable spectacle de rue utilise et joue avec l’espace public pour créer une fresque accessible à tous, en tout lieu, qui emporte le public dans un voyage musical et métaphysique.

Gratuit sur entrée libre

Le Huissier de Justesse Jacques de Valambris et le Trio de musiciens Jozz Muzik

Rue du puits mérot Rue du puits mérot, Saint-Pierre lès Elbeuf Saint-Pierre-lès-Elbeuf Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-17T19:00:00 2021-08-17T20:00:00