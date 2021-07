Métropole Rouen Plein R : Les balades électroniques 1 La Presqu’île Rollet, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Rouen.

Métropole Rouen Plein R : Les balades électroniques 1

La Presqu’île Rollet, le samedi 31 juillet à 19:00

**Museau** Museau est le projet d’une plasticienne rouennaise en pleine exploration de l’univers musical. Sa proposition fraîche et expérimentale a séduit le label Mouton Noir records qui a sorti ses deux premiers Ep’s « Canine »et « La Horde ». Depuis Museau expérimente, renifle et fouine afin de proposer un univers mêlant de multiples horizons musicaux où s’entrechoquent des inspirations diverses et variées. Entre caresses et aboiements, la sculpture plastique devient musicale. Elle définit son style comme « electronic-pop-nasal ». Elle est cette année soutenue par le dispositif « Go ». Plusieurs sorties de clips et de singles sont prévues et son album sortira en 2021 . **Christine** Fondé en 2011, Christine est le projet électronique de Nicolas Lerille, producteur de musique rouennais. Le projet a sorti 5 Ep , 2 albums et une BO (du Film SAM WAS HERE) et fêtera ses 10 ans en 2021. Il se produit depuis ses début régulièrement en France, en Europe et à l’étranger (Tournée en Indonésie avec l’institut Français, concerts au Mexique, au Canada en Thaïlande…) mais désire par dessus tout renouer avec son public d’origine, à Rouen. Un nouvel album sortira dans les prochains mois. **Zadig**

Gratuit sur entrée libre

3 concerts déambulatoires en bord de Seine

La Presqu’île Rollet Rouen Rouen Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T19:00:00 2021-07-31T22:00:00