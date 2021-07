La Londe Jardins de la Mairie La Londe, Seine-Maritime Métropole Rouen Plein R : Le bal à Pallas / Collectif Banoun Jardins de la Mairie La Londe Catégories d’évènement: La Londe

Jardins de la Mairie, le samedi 21 août à 15:00

Le Bal à Pallas est un projet né de l’envie de mêler intimement la poésie au bal folk tout en passant par les cultures urbaines. Les trois membres fondateurs sont issus d’univers radicalement différents, ce qui confère une véritable force de propositions au sein de disciplines variées. Cette création a vu le jour le 22 novembre 2019 au Sillon (Petit Couronne, 76) et a bénéficié du soutien d’aide à la création de la part de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelle) Normandie. Nous vous livrons ici une version acoustique et intimiste à la découverte de touchants poèmes francophones, tantôt slamés, tantôt chantés, accompagnés par le piano, le violon et le violoncelle sur des compositions issues de la grande lignée des bals folks.

Gratuit sur entrée libre

