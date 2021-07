Rouen Rue Beauvoisine Rouen, Seine-Maritime Métropole Rouen plein R : L’atelier de curiosités Rue Beauvoisine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Métropole Rouen plein R : L’atelier de curiosités Rue Beauvoisine, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Rouen. Métropole Rouen plein R : L’atelier de curiosités

Rue Beauvoisine, le samedi 17 juillet à 10:00

### Venez faire un vœux avec… l’Atelier de Curiosités ———————– Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L. Lavoisier Sur un arbre « re constitué » de branches coupés en automne dernier sur la place de la Rougemare, des tissus recyclés et des photos anciennes de personnes que nul ne connaît, sur lesquelles vous pourrez écrire et/ou dessiner vos vœux, de 03 à 103 ans . Pour des raisons évidentes les gestes barrières, les masques et le gel hydro-alcoolique seront eux aussi présents !!! ### Cet « arbre à vœux » sera « planté » à 17h… !

Gratuit sur entrée libre

Venez faire un vœux avec…l’Atelier de Curiosités Rue Beauvoisine 166, rue Beauvoisine, Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Rue Beauvoisine Adresse 166, rue Beauvoisine, Rouen Ville Rouen lieuville Rue Beauvoisine Rouen