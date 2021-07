Métropole Rouen Plein R : Lady Arlette Foyer des marins,Rouen, 8 août 2021-8 août 2021, Rouen.

Métropole Rouen Plein R : Lady Arlette

le dimanche 8 août à Foyer des marins, Rouen

« La Lady jongle avec la langue française comme un skateur sur une rampe d’escalier. » **Normanrock** « Imaginaire sans limites, amour immodéré du jeu avec la langue française, textes ciselés intimistes à souhait et mélodies attachantes : le temps n’a pas prise sur le style de « LA », entre l’énergie du rock dentelle et la douceur de la pop-poésie. » **Rouen.fr** « C’est elle qui viendra sauver la chanson de la monotonie » **Terrasses du jeudi – Rouen** **Voilà plus d’une décennie** que Lady Arlette promène son étonnement mélancolique, son art du décalage et du partage, la poésie en bandoulière et sa grosse guitare blanche branchée à des amplis surchauffés. Avec son nouvel album, « Autobiographie pirate », elle revient aux sources : des guitares, du texte. Elle nous parle d’elle, s’invente des rivages, les doigts dans la prise et la tête dans les étoiles. Chez elle, la poésie est posée sur des amplis et la platine s’offre du Thiéfaine, du Sister Rosetta Tharpe, du Brigitte Fontaine et du Bashung. « Un album solaire » **Francofans** à propos de l’album Autobiographie Pirate **Lady Arlette** c’est des centaines de concerts, en acoustique ou en électrique, 7 albums, 3 livres (avec un plasticien et 2 photographes), des partages et des collaborations avec des comédien.ne.s : le dernier spectacle en date est la musique qu’elle a créée pour accompagner la lecture de texte de l’artiste autiste Babouillec avec la Troupe de l’Escouade.

Gratuit sur entrée libre

2021-08-08T18:30:00 2021-08-08T19:30:00;2021-08-08T20:00:00 2021-08-08T21:00:00