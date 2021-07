Métropole Rouen Plein R : La roue de la mort / La Rotative Stade,La Bouille, 14 août 2021-14 août 2021, La Bouille.

Métropole Rouen Plein R : La roue de la mort / La Rotative

Stade, La Bouille, le samedi 14 août à 14:30

La compagnie **La Rotative** est née autour de l’agrès de cirque nommé **La Roue de la Mort**. La création de cette compagnie est motivée par la rareté et le visuel exceptionnel de cet engin de cirque mythique, il n’en existe que très peu en activité dans le monde. Objet impressionnant, élégant, complexe, qui, depuis plus d’un siècle, tourne sous les pas d’acrobates intrépides. Utilisée à l’origine sous chapiteaux, la Roue de la mort a investi, depuis 2004, les parcs des villes, les places, les rues, et a permis de faire découvrir à un plus large public des moments d’intenses émotions. Associé à d’autres techniques de cirque (sangles, équilibres, jeu burlesque), la Roue de la Mort n’est plus seulement un objet de représentation à haut risque, mais s’est transformée en un support de jeu acrobatique intimement lié la poésie du geste, La compagnie **La Rotative**, créée en 2013, cherche à développer de nouveaux langages/images qui ouvrirait le champ spectaculairement théâtral de **la Roue de la Mort** vers une amplitude visuelle plus grande et totalement inédite. L’autre volet de **La Rotative** est de permettre aux jeunes acrobates de découvrir et maîtriser ce grand aérien oublié maintes fois dans l’histoire du cirque mais réapparaissant depuis les années 2000 Depuis sa création, **La Rotative** aura formé, initié, plus d’une vingtaine d’artistes venus du cirque, du théâtre ou de la danse, tous curieux, fascinés; répondant à l’objectif de perpétuer, transmettre en sécurité, un savoir rare et dangereux. ### _** »La Course contre le Temps »**_ est un précipité d’acrobaties comiques avec un agrès furieusement dangereux ** »La Roue de la Mort »**. Dans le contexte d’une terrasse de café, trois serveurs rejouent les années 50 dans une ambiance musicale signée Édith Piaf. Pendant 45mn, les serveurs/acrobates font tourner la tête des Milords en présence. _**Morts de peur, morts de rire, mais bien vivants, la comédie tourne à plein.**_

Gratuit sur entrée libre

« La Course contre le Temps » est un précipité d'acrobaties comiques avec un agrès furieusement dangereux « La Roue de la Mort »

Stade,La Bouille Route du bac, 76530 La Bouille La Bouille Seine-Maritime



