Le Pré, rue des Perets, le vendredi 20 août à 18:30

LE KARAOKE CULINAIRE ——————– ### Comment remettre vos papilles audio-gustatives dans un état avancé de jovialité ?! Au menu, des petits pains au chocolat, de l’amour, des cornichons, des pissenlits aux lardons, un soupçon de fleur bleue en soufflet d’accordéon, à déguster… Notre duo de chefs marmitons saura conjuguer le plaisir de la bonne chère à tous les temps et tous les goûts… pour faire la joie des gourmets de 0 à 125 ans… Spectacle de table, mais pas que – résolument vivant et interactif, adapté et adaptable, au gré des fantaisies – de l’organisateur – et des loufoqueries du Duo ! **_Au répertoire :_** _Nino Ferrer, Sacha Distel, Ricet Barrier, Joe Dassin, Bourvil, Brel, Bobby Lapointe, Pierre Perret…_ Avec Amélie Affagard chant // Monsieur Joskin Accordéon, guitare, chant + le public

Gratuit sur entrée libre

2021-08-20T18:30:00 2021-08-20T20:00:00

