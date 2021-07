Métropole Rouen Plein R : Joe & Joe / Cie Les Barjes Parc Georges Sand,Saint-Léger du Bourg-Denis, 24 août 2021-24 août 2021, Saint-Léger-du-Bourg-Denis.

Métropole Rouen Plein R : Joe & Joe / Cie Les Barjes

Parc Georges Sand, Saint-Léger du Bourg-Denis, le mardi 24 août à 20:30

Deux « génies » militaires dont la discipline, la force de persuasion et le sang froid sont sans égal. Leur Mission : assurer votre sécurité, créer une zone de confort, de détente, voire finalement de bien-être. Derrière leurs apparences, **Joe & Joe** sont fragiles, poètes à leurs heures, complices. Ils vacillent entre l’ordre et le lâcher prise. Deux hommes qui aiment l’action, le courage et la stratégie, surtout chez les autres. Ils brillent par leur autorité gauche et inefficace, mais ils brillent quand même. Pas de répit ni de repos dans ce spectacle plein de complicité où la virilité est mise à mal, l’ordre se cache derrière l’humour et l’humour derrière le désordre… Tout public, durée 50min Avec Jérémy Chopin et Barthélémy Gueret

Gratuit sur entrée libre

Parc Georges Sand,Saint-Léger du Bourg-Denis 2 rue sainte Marguerite, St Leger du Bourg Denis Saint-Léger-du-Bourg-Denis Seine-Maritime



