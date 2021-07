Métropole Rouen Plein R : Jazz et Contes / Arte & Art Bibliothèque Municipale, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Darnétal.

Bibliothèque Municipale, le mercredi 21 juillet à 16:00

On dit que les histoires sont faites pour endormir les petits. Nous pensons qu’elles sont faites pour réveiller les grands et surtout pour préserver la vie. 4 spectacles conçus pour la salle comme pour la rue, comme une série, à voir et écouter dans l’ordre que l’on veut : « Que souffle le vent de l’aventure », « Place aux héroïnes », « Vifs et vaillants » et « Sur les ailes de l’imagination » Ces spectacles sont nés de la rencontre d’un conteur et de musiciens de jazz et d’un constat ! Le jazz et le conte ont un point en commun : à partir d’une trame bien connue (conte traditionnel et standards de jazz), conteur et musicien improvisent sur cette trame. Alors le conteur, des histoires plein les poches, et les musiciens, des morceaux plein leur instrument, ont ramené leur répertoire et à l’écoute les uns des autres, sur les trames bien connues de chacun, ils ont improvisé. Ces 4 spectacles de contes musicaux sont des moments hors du temps pour partager en famille, un voyage au pays des contes où l’imagination est reine, au rythme entraînant du jazz ! Dans cet esprit d’improvisation, le public pourra même au début du spectacle, souffler quelques mots au conteur et celui-ci se fera un plaisir de les insérer dans ses histoires.

Gratuit sur entrée libre

4 spectacles de jazz et des contes….

Bibliothèque Municipale Rue du chant des oiseaux, Darnétal Darnétal Seine-Maritime



2021-07-21T16:00:00 2021-07-21T17:00:00