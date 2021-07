Saint-Martin-de-Boscherville Manoir de l'Aumônerie,Saint-Martin-de-Boscherville Saint-Martin-de-Boscherville, Seine-Maritime Métropole Rouen Plein R : Flaubertmobile / Le Safran Collectif Manoir de l’Aumônerie,Saint-Martin-de-Boscherville Saint-Martin-de-Boscherville Catégories d’évènement: Saint-Martin-de-Boscherville

Manoir de l'Aumônerie, Saint-Martin-de-Boscherville, le vendredi 30 juillet à 16:00

3 formes autour des écrits de Flaubert devant et dedans un camion Si vous n’allez pas à la culture, la culture viendra à vous ! Dans leur camion aménagé en boîte à malice, les artistes du Safran collectif sillonnent le territoire pour faire découvrir un auteur fameux mais pas forcément bien connu de tous : Flaubert ! Avec ce dispositif original, ses extraits courts et ses mises en jeu ludiques, la Flaubertmobile propose une découverte de l’artiste a la guise et pour le plaisir de se prêter au jeu. Trois formes de 15 à 30 min, Théâtre, marionnette, atelier participatif. Trois extraits de l’œuvre de Flaubert, qui interrogent des sujets plus que jamais d’actualité : La condition de l’artiste, le rôle du théâtre dans la société, la censure liée à la religion. Tout public Avec : Isabelle Lemétais Thomas Rollin Léa Ros Création sonore : Matthieu Farcy Sur une idée originale d’Aurélie Dujarier Formes crées pour l’évènement « Flaubert, un jour d’anniversaire » Un événement Labélisé Flaubert 21 A propos du lieu Manoir de l’Aumônerie, Saint-Martin-de-Boscherville 54 chemin Saint Gorgon, Saint-Martin-de-Boscherville

