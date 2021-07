Métropole Rouen Plein R : Festival Vibrations Orangerie du Jardin des plantes, 23 août 2021-23 août 2021, Rouen.

Métropole Rouen Plein R : Festival Vibrations

du lundi 23 août au samedi 28 août à Orangerie du Jardin des plantes

Le festival propose depuis 2015 une programmation musicale diversifiée offrant une place à toutes les musiques. Chaque soir un concert dans un style différent, musique classique, chanson, concert Jeune Public, Jazz, Musiques traditionnelles, Musiques actuelles, Électro, Rock, Blues, bals swing ou traditionnel, ceci en fonction des éditions. Les artistes normands constituent une part importante de la programmation ainsi que des artistes nationaux et internationaux pour une autre part. Tous les artistes programmés sont professionnels. Le festival propose au Jardin des Plantes à Rouen un cadre chaleureux et convivial avec la mise en place d’un village festival avec un espace bar / restauration (produits locaux) et des Vibr’ateliers (ateliers gratuits, ludiques et pédagogiques en lien avec le bien-être et la pratique artistique) organisés par les bénévoles de l’association. Le festival propose également des actions pour les publics déficients, des visites du Jardin des Plantes pour les publics malvoyants et malentendants. Ainsi chaque année, nous accueillons les enfants du Centre Beethoven, voisins du Jardin des Plantes, en leur proposant une journée de cohésion représentant leur rentrée scolaire (rencontre d’artistes, ateliers divers, pique nique participatif…) ** La Métropole Rouen Normandie finance en partie les ateliers gratuits ainsi que la soirée de clôture ** TOUTES LES INFOS : [https://festivalvibrations.jimdofree.com/](https://festivalvibrations.jimdofree.com/)

Gratuit sur réservation pour les ateliers et la soirée de clôture

VIBRATIONS souhaite faire vibrer toutes les musiques en offrant une place importante aux créations régionales

Orangerie du Jardin des plantes 114 bis, avenue des Martyrs de la Résistance, Rouen Rouen Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T19:00:00 2021-08-23T23:00:00;2021-08-24T17:30:00 2021-08-24T23:00:00;2021-08-25T17:30:00 2021-08-25T23:00:00;2021-08-26T17:30:00 2021-08-26T23:00:00;2021-08-27T17:30:00 2021-08-27T23:00:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T23:00:00