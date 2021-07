Métropole Rouen Plein R : Dites ? Une tite chanson ? Dites ! Place de la Rougemare, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Rouen.

Métropole Rouen Plein R : Dites ? Une tite chanson ? Dites !

Place de la Rougemare, le mercredi 21 juillet à 20:30

La FKC et Cie propose : ———————– ### Dites ? Une Tite chanson ? Dites ! _Mise en jeu Gwen Buhot_ _Improvisations Collectives_ C’est un choeur en joie où les mots sont à l’honneur ! Ce choeur en joie entre les 4 acolytes est ponctué de mots et de paroles de chansons dites et puis chantées.Traduites aussi. C’est un choeur qui allie la douceur et la ferveur. Des chansons sur l’amour et la liberté. Improvisation interactive avec les spectateurs. Un pur moment poétique et drolatique. **Durée : entre 30 et 45 minutes.** Avec : Dominique Bonafini : Chant et jeu Gwen Buhot : Jeu et chant Céline Fouchereau : Photographie et jeu Philippe Guiraud : Guitares et affiliés et chant Etienne Girard : Son et lumière

Gratuit sur entrée libre

La FKC et Cie propose : Dites ? Une Tite chanson ? Dites !

Place de la Rougemare Place de la Rougemare, Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T20:30:00 2021-07-21T21:30:00