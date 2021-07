Saint-Étienne-du-Rouvray Parc Henri Barbusse Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Métropole Rouen Plein R : Curiositas / Le Safran Collectif Parc Henri Barbusse Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Seine-Maritime

Métropole Rouen Plein R : Curiositas / Le Safran Collectif Parc Henri Barbusse, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saint-Étienne-du-Rouvray. Métropole Rouen Plein R : Curiositas / Le Safran Collectif

Parc Henri Barbusse, le samedi 17 juillet à 18:00

Curiositas : trois spectacles courts, trois univers à découvrir ————————————————————— **_Quand on se balade en plein R_**, il arrive qu’on rencontre d’étranges créatures qui n’attendent que vos yeux et vos oreilles pour se donner en spectacle. Ainsi, la belle Hélène qui vous contera comment elle se transforma en clown à la rencontre d’enfants nuages. Ou encore Kamidopof, une présence étrange, fascinante, qui vous gratte l’intérieur de l’âme. Et aussi trois concertistes déjantés qui vous interprètent un récital de Footharmonique. Laissez-vous aller, il y en aura pour tout le monde : du burlesque, du poétique, du foot à la baguette, de la marionnette castelet, trois pupitres, un manteau sans tête, une aventurière de la ressource humaine, de l’étrange, de l’absurde, du vécu à partager… Tout un bazarnaüm fantasque qui vous attend déjà. **Informations pratiques** Intervenants : Loïc Thomas, Léa Ros, Dominique Bonafini, Éric Banse, Hélène Rousselle Titre et Durée des spectacles : **Comment j’en suis arrivée là : 15 minutes** **Kamidopof : 20 minutes** **Footharmonique : 15 minutes** _Tout public à partir de 5 ans._

Gratuit sur entrée libre

Curiositas : trois spectacles courts, trois univers à découvrir Parc Henri Barbusse Parc Henri Barbusse, 76380 Saint-Etienne du Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T18:00:00 2021-07-17T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Henri Barbusse Adresse Parc Henri Barbusse, 76380 Saint-Etienne du Rouvray Ville Saint-Étienne-du-Rouvray lieuville Parc Henri Barbusse Saint-Étienne-du-Rouvray